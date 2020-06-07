В жизни выглядит лучше, чем в сериале

Звезда сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу поделилась соблазнительным снимком в черно-белых тонах

Как передает Politeka.net, свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка предстала в кружевном платье, которое больше было похоже на ночнушку. Она распахнула верхнюю накидку-пальто, выставив напоказ свое молодое тело. Волосы девушка оставила распущенными, они упали на лицо, придав особой пикантности снимку.

«Только время», - загадочно подписала снимок звезда.

За 40 минут фото турецкой актрисы оценили более 11 тысяч человек. В комментариях ей оставили массу комплиментов и признаний в любви.

«Я, конечно, ни на что не намекаю, но, по-моему, кто-то убил здесь своей красотой», «Ты такая красивая, я тебя съем», «Великолепная женщина», «Я люблю тебя, дорогая», «Здесь нет преград для вашей красоты», «Дорогая моя любовь, красивая, очень красивая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 39-летняя Нур Феттахоглу взбудоражила атмосферным фото. Красотка предстала в стильном наряде, окруженная тропическим растением. Актриса была одета в кожаную куртку с необычным поясом-подтяжкой. Шарма образу добавил красный берет.

Как известно, в популярном сериале Нур Феттахоглу сыграла главную наложницу султана. В сериале у актрисы был черный цвет волос, хотя в жизни она предпочитает рыжие волосы.

Напомним, что Нур Феттахоглу восхитила семейным фото с красавицей дочкой: глаз не оторвать.

Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу расстегнула плащ и показала, что под ним прячет.

Также Politeka писала, что Нур Феттахоглу в белом купальнике покорила подтянутыми формами: "Затмила бы даже Хюррем".