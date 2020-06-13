Популярна українська виконавиця Наталя Могилевська похвалилася формами в одному піджаку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Хто подивився повну версію фільму у мене на YouTube ❓❓❓Він складається з 5 історій. Тут 5 фото із них. Пишіть Яка історія вам найбільше сподобалась і Чому? Мені правда дуууже цікаво!» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Могилевська позує в одних штанях і піджаку, демонструючи розкішну фігуру. А на іншому знімку співачка вже притиснулася до молодого красеня. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Любимо вас! Всі класні», «краща», «шалено сподобалася», «завжди захоплююся Вашою творчістю», «супер», «що ще сказати – зірка», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 44-річна українська співачка Наталія Могилевська показала ще один інтимний кадр зі зйомок свого міні-фільму.

Зірка зробила новий пост в своєму мікроблозі в Instagram, нагадавши шанувальникам, що до прем'єри її кіношедевру Меѕѕаде залишилося 6 днів.

В кадрі Наталя в приспущенном на плечах рожевій сукні лежить на дивані, ніжно обнявши партнера по фільму - Олексій Бусько, танцюриста і хореографа, який розташувався на підлозі поруч з нею.

Нагадаємо, що розпусна Могилевська без білизни засвітила зайве в образі медсестри: "Хто наступний на огляд?".

А ще Politeka писала, що Могилевська засвітила бюст екстремально глибокому декольте, несподівані кадри: «Неймовірна!».

Також Politeka повідомляла, що Могилевська в ліфчику пустилася танцювати зі шваброю, представляючи Влада Яму: "Теж лысенькая", відео.