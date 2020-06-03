Украинская певица Наталья Могилевская впечатлила ярким образом в роскошном платье

У себя в Инстаграм звезда опубликовала серию фото, на которых предстала в белом платье в паетки, передает Politeka.net. Красотка обтянула свою фигуру тонкой тканью, выставив напоказ свою грудь в экстремальном декольте. 44-летняя певица выглядела сногшибательно, она с удовольствием позировала на камеру и наслаждалась своим похорошевшим телом.

«Неуловимая, невесомая, космическая...Потрясающая фотосессия!», - подписала фото звезда.

За 40 минут пост собрал более 2 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Как похорошела», «Все фото очень хороши!», «Очень и очень», «Яркая, большая», «Красотка», «Наташенька - Вы наша суперзвезда!», «Невесомая космическая», «Огонь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская позировала на кухне в ярко-розовом платье оригинального фасона. В руках у звезды был нож, что придало фото особой пикантности. Девушка оголила зону декольте, в результате чего все взгляды были прикованы к ее груди.

Также недавно Могилевская поделилась мемом со своим изображением. Звезде понравилось, как поклонники обыграли ее фотографию, добавив к ней буквы из кабинета окулиста.

Напомним, что развратная Могилевская без белья засветила лишнее в образе медсестры: "Кто следующий на осмотр?".

А еще Politeka писала, что Могилевская засветила бюст экстремально глубоком декольте, неожиданные кадры: «Неимоверная!».

Также Politeka сообщала, что Могилевская в лифчике пустилась плясать со шваброй, представляя Влада Яму: "Тоже лысенькая", видео.