Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская похвасталась формами в одном пиджаке
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Кто посмотрел полную версию фильма у меня на YouTube ❓❓❓Он состоит из 5 историй. Здесь 5 фото из них. Пишите Какая история вам понравилась больше всего и Почему? Мне правда оооочень интересно!» - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимках Могилевская позирует в одних штанах и пиджаке, демонстрируя роскошную фигуру. А на другом снимке певица уже прижалась к молодому красавцу. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Любим вас! Все классные», «лучшая», «безумно понравилась», «всегда восхищаюсь Вашим творчеством», «супер», «что еще сказать – звезда», - пишут они.
Как сообщалось раньше, 44-летняя украинская певица Наталья Могилевская показала еще один интимный кадр со съемок своего мини-фильма.
Звезда сделала новый пост в своем микроблоге в Инстаграм, напомнив поклонникам, что до премьеры ее киношедевра Messаge осталось 6 дней.
В кадре Наталья в приспущенном на плечах розовом платье лежит на диване, нежно обняв партнера по фильму - Алексея Бусько, танцора и хореографа, который расположился на полу рядом с ней.
Напомним, что развратная Могилевская без белья засветила лишнее в образе медсестры: "Кто следующий на осмотр?".
А еще Politeka писала, что Могилевская засветила бюст экстремально глубоком декольте, неожиданные кадры: «Неимоверная!».
Также Politeka сообщала, что Могилевская в лифчике пустилась плясать со шваброй, представляя Влада Яму: "Тоже лысенькая", видео.