Популярная певица Светлана Лобода порадовала новым образом и поделилась планами на будущее

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала новый пост на своей странице в Instagram. Она сообщила поклонникам, что ей снова начали звонить после длительного карантина. Вероятно, Светлана Лобода совсем скор начнет готовиться к новым концертам, а пока решила отдохнуть.

"Телефон оживился ) мы возвращаемся к жизни!!!😁

кто знает какая страна самая безопасная для отдыха сейчас?", - поинтересовалась певица в описании.

На опубликованном фото Светлана Лобода предстала в джинсах и мешковатой черной футболке. Черно-белый формат снимка придает лицу звезды особенную выразительность, а летний образ подчеркивают цепи на шее и на поясе.

Пользователи социальной сети оставили множество восхищенных комментариев:

"Какая красивая 😍😍😍"; "Шикарно💥💥💥💥❤️"; "Нереальная ❤️"; "С возвращением ❤️ Любим вас 🔥"; "Моя вселенная💗💗💗люблю💗💗💗💗💗"; "Бомба"; "Очень красивая, фото просто жесть)"; "Вы красотка - глаз не оторвать 👌🏻👌🏻👌🏻😍 Очень красивое фото👍🏻👏🏻👏🏻👏🏻".

Ранее младшая сестра певицы Светланы Лободы показала свою фигуру во всей красе. Ксения опубликовала в соцсети фото, на котором загорает в красивом розовом купальнике на надувном фламинго.

Напомним, что Лобода заставила плакать, показав кадры из личной жизни: "Папа Тильды оценит".

Как сообщала Politeka, Лобода одним фото показала, на кого на самом деле похожи ее дочери: "Какие милахи".

Также Politeka писала, что Лобода сверкнула идеальным телом и показала свои самые жаркие образы на сцене: "Разорвала всех".