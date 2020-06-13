Популярная исполнительница Светлана Лобода поразила сходством с матерью в новой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Мои любимые девочки ❤️ Всегда в моем сердце. Никому и никогда не дам их в обиду», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Лобода позирует сперва с сестрой Ксенией, а потом с мамой Натальей. Сходство звезды с матерью не прошло мимо ее поклонников.

«Как можно быть такой шикарной», «как две капли! С мамой невероятно похожи», «боже, Как на принтере распечатали. Света, ты копия мама», «какие красивые», «невероятные», «Красавицы наши», «красивые – слов нет», - пишут они.

До этого мы писали, что популярная певица Светлана Лобода порадовала новым образом и поделилась планами на будущее.

Знаменитость опубликовала новый пост на своей странице в Instagram. Она сообщила поклонникам, что ей снова начали звонить после длительного карантина. Вероятно, Светлана Лобода совсем скор начнет готовиться к новым концертам, а пока решила отдохнуть.

"Телефон оживился ) мы возвращаемся к жизни!!!😁

кто знает какая страна самая безопасная для отдыха сейчас?", - поинтересовалась певица в описании.

Напомним, что Лобода заставила плакать, показав кадры из личной жизни: "Папа Тильды оценит".

Как сообщала Politeka, Лобода одним фото показала, на кого на самом деле похожи ее дочери: "Какие милахи".

Также Politeka писала, что Лобода сверкнула идеальным телом и показала свои самые жаркие образы на сцене: "Разорвала всех".