Модель показала себе з усіх ракурсів

27-річна бразильська суперодель з Victoria's Secret Жизель Олівейра захопила шикарною фігурою в одній лише білизні

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала в мега спокусливому комплекті білизни. Дівчина запаморочила голову "сіточкою", крізь яку видно засмаглі принади.

На одному з кадрів Жизель розпустила волосся, стягнула кофту на плечі і залізла на підвіконня, влаштувавшись в томній позі. На іншому фото модель повернулася до камери спиною - вигляд ззаду приголомшливий.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти в коментарях:

"найгарячіша 🥰🔥"

"красива жінка 🖤"

"Красуня в чорному дуже гаряча"

"Ого, якби я не знав, що ти справжня, я б не повірив у це ❤️"

"Жизель, всі погляди на тебе, завжди мила ... ✨"

Раніше ми повідомляли, Олівейра похвалилася ідеальними формами, відпочиваючи біля басейну. Дівчина вибрала для фотосесії дуже відвертий купальник, який повністю оголив її стегна.

На одному з кадрів Жизель ледь розсунула ноги, чим звела своїх шанувальників з розуму. За день її пост зібрав понад 30 тисяч лайків. В коментарях зірці залишили масу компліментів: «Вау, неймовірно», Вогонь», «Літні флюїди», «Казкова богиня, фантастична і красива», «Ще один день.. ще одна нахабна фотографія».

Також ми розповідали, як Олівейра захопила видом в екстремально коротких джинсових шортах, які оголили її худенькі стрункі ніжки. Модель посміхалася і виглядала на фото щасливою.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра ледве спакувала свої принади в тісний топ, засвітивши зайве: «Ух ти!».

А ще Politeka писала, що Жизель Олівейра прикрасила апетитні форми пір'ям: «Солодка дівчинка».

Також Politeka повідомляла, що Жизель Олівейра пікантно вигнулась перед камерою у вузькому топі: "Королева".