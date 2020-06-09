Бразильська модель Жизель Олівейра, яку стали впізнавати після показів Victoria's Secret, приміряла на себе образ ляльки Барбі
На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася свіжими фото, передає Politeka.net. Красуня влаштувала чергову домашню фотосесію, примірявши на себе пухнастий рожевий топ. Дівчина вирішила додати трохи гламуру в свою стрічку. Вона нафарбувала очі рожевим і прикрила свої апетитні груди рожевим пір'ям. Жизель зігнулась у звичній для себе позі, звівши з розуму своїх шанувальників.
«Дівчина Барбі», - підписала фото зірка.
За кілька годин її пост зібрав понад 16 тисяч лайків. В коментарях красуні залишили масу приємних слів.
«Красивіше кожен день», «Супер епопея», «Ух ти!! Чудово!! Яка чудова Барбі!», «Чудовий вид!», «Шикарна леді!», «Ти найкраща, красива жінка», «Солодка дівчинка», «Гаряча», «Небезпечна», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Жизель Олівейра приміряла незвичайний костюм, під який забула одягнути білизну. Красуня вибрала для фотосесії на природі джинсові штани з високою посадкою і топ. Коли модель повернулася спиною до камери, вона засвітила частину своїх грудей.
Крім цього, нещодавно Олівейра позувала на тлі квітучого куща в шовковій сукні. Дівчина виглядала дуже спокусливо.
Нагадаємо, що Жизель Олівейра без купальника показала природну красу на пляжі: "Нереальна".
Також Politeka писала, що Жизель Олівейра пікантно вигнулась перед камерою у вузькому топі: "Королева".
А ще Politeka повідомляла, що Жизель Олівейра без білизни підкорила видами в оксамитовому топі: "Ех, як прекрасно".