Бразильська модель Жизель Олівейра, яку стали впізнавати після показів Victoria's Secret, приміряла на себе образ ляльки Барбі

На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася свіжими фото, передає Politeka.net. Красуня влаштувала чергову домашню фотосесію, примірявши на себе пухнастий рожевий топ. Дівчина вирішила додати трохи гламуру в свою стрічку. Вона нафарбувала очі рожевим і прикрила свої апетитні груди рожевим пір'ям. Жизель зігнулась у звичній для себе позі, звівши з розуму своїх шанувальників.

«Дівчина Барбі», - підписала фото зірка.

За кілька годин її пост зібрав понад 16 тисяч лайків. В коментарях красуні залишили масу приємних слів.

«Красивіше кожен день», «Супер епопея», «Ух ти!! Чудово!! Яка чудова Барбі!», «Чудовий вид!», «Шикарна леді!», «Ти найкраща, красива жінка», «Солодка дівчинка», «Гаряча», «Небезпечна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра приміряла незвичайний костюм, під який забула одягнути білизну. Красуня вибрала для фотосесії на природі джинсові штани з високою посадкою і топ. Коли модель повернулася спиною до камери, вона засвітила частину своїх грудей.

Крім цього, нещодавно Олівейра позувала на тлі квітучого куща в шовковій сукні. Дівчина виглядала дуже спокусливо.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра без купальника показала природну красу на пляжі: "Нереальна".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра пікантно вигнулась перед камерою у вузькому топі: "Королева".

А ще Politeka повідомляла, що Жизель Олівейра без білизни підкорила видами в оксамитовому топі: "Ех, як прекрасно".