Бразильська модель Жизель Олівейра, яка брала участь у показах бренду нижньої білизни Victoria's Secret, зачарувала новим образом

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала серію нових фото, які викликали справжній фурор в мережі, передає Politeka.net. На карантині модель регулярно влаштовує домашні фотосесії, щоб щодня радувати своїх шанувальників. Цього разу дівчина одягла джинсові штани з високою посадкою і топ, під який Олівейра не стала надягати білизну. Коли модель повернулася спиною до камери, вона засвітила частину своїх грудей.

За 20 хвилин пост зірки зібрав майже 5 тисяч лайків. Смаглявій красуні залишили безліч компліментів в коментарях.

«Дійсно красива», «Ти найкраща і найкрасивіша жінка», «Ух ти!! Який наряд», «Вау, приголомшливий вигляд», «Вау дівчина», «Ой. Вона приголомшлива в цьому вбранні», «Моя улюблена модель», «Вогонь», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра позувала на тлі величезного куща з квітами. Вона була одягнена в літнє платтячко, яке обтянуло її чудову фігуру. Дівчина підібрала волосся, що зробило знімок ще пікантніше. Крім цього, Жизель до непристойності розставила ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра блиснула розкішним тілом в екстра міні: «Фатальна красуня».

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра без купальника показала природну красу на пляжі: "Нереальна".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра зачарувала образом в екстремально коротких шортах: «Дівчина на мільйон».