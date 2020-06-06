Бразильська модель Жизель Олівейра, яка брала участь у показах нижньої білизни відомого бренду Victoria's Secret, підкорила мережу новими знімками

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала серію нових чорно-білих фото, які викликали справжнє захоплення серед її шанувальників, передає Politeka.net.

В цей раз дівчина попозувала в короткому топі і лосинах на тлі природи. Жизель була одягнена по спортивному, очевидно, що вона лише завершила свої тренування, якими вона регулярно займається, щоб підтримувати свою фігуру завжди у відмінній формі.

Менше ніж за годину фотознімки зірки зібрали понад 7 тисяч лайків. Брюнетку засипали безліччю компліментів в коментарях.

«Найкрасивіша королева заслуговує поклоніння», «Чертовски красиво», ««Моя улюблена модель», «Вогонь», ««Мої очі не бачили жодної дівчини, крім тебе, я люблю тебе», - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра позувала на тлі величезного куща з квітами. Вона була одягнена в літнє платтячко, яке обтянуло її чудову фігуру. Дівчина підібрала волосся, що зробив знімок ще пікантніше. Крім цього, Жизель до непристойності розставила ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

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