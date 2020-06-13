36-річний український актор і комік Юрій Ткач, зірка "Квартал 95", налякав зовнішнім виглядом і поскаржився на занадто яскраве сонце

Як передає Politeka.net, зірка опублікував свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, яке зняв на сходах багатоповерхівки (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Ткач з нібито червоною раною на щоці скривився від сонця і поскаржився на те, що не завадило б більше тіні.

"Глянь, як палить... Око неможливо відкрити, диви. Головне ось так стоїш - нормально - а виходиш (виходить на сонце, - ред.) і починаєш ось так робити... незручно, якби побільше тіні було...", - говорить в кадрі Юрій.

"От що робити? )))", - підписав він фото, питаючи поради у своїх шанувальників.

Варто зазначити користувачі не змусили себе довго чекати з відповідями і кинулися обговорювати побачене. Деякі порекомендували гумористу "ходити боком". Однак, більшість все ж задалися питанням, що ж сталося з Юрієм і де він нібито поранився.

"що з щокою?" - "дружина ляпаса дала за те, що випив" - "та ні, на поріз схоже"

"Кіно! Смішний!"

"Тупік😂😂"

"Бочком ходи😂👌"

"Так і зрозуміло ти малював помадою"

"Юрчик, в наступний раз будь обережний😂✌❤"

Раніше ми повідомляли, Ткач показав дружину і дочку в однакових костюмах із забавним банановим принтом. Примітно, що самому гумористу такий класний наряд не дістався.

Трійця на фото задерла ноги. "Всією сім'єю вступили в літо)))", - пояснив Ткач.

"Які дівчата красуні 👍"; "Блін такі кльові❤️👍"; "Які гарні бананчики"; "шось я незрозуміла.... а чому ти не в бананах??? шось дівчата тобі обділили😂", - писали йому в коментарях.

Нагадаємо, що Ткач із «Квартал 95» похвалився своєю «хаткою», фото облетіло мережа: «Крутіше навіть Зеленського».

Як повідомляла Politeka, задоволеного Юрія Ткача застукали з красунею з «Кварталу 95»: «Зовсім скоро ми…».