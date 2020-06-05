36-летний украинский актер и комик Юрий Ткач, звезда "Квартал 95", изумил забавным семейным кадром

Как передает Politeka.net, юморист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстал вместе с женой Викторией и пятилетней дочкой Елизаветой.

Девочки позировали в одинаковых белых костюмах с интересным принтом - желтыми бананами. А вот отцу семейства такой наряд не достался. Но, судя по выражению лица, Юрий аж никак не расстроился. Примечательно, что все трое задрали ноги в момент съемки.

"Всей семьей вступили в лето)))", - подписал фото Ткач.

Пользователи кинулись обсуждать пост, щедро нахваливая "прекрасных дам", которые рядом с комиком.

"Какой классный family look!!! ✨❤️"

"Какие девчонки красотки 👍"

"Блін такі кльові❤️👍"

"Які гарні бананчики"

"шось я незрозуміла.... а чому ти не в бананах??? шось дівчата тебе обділили😂"

"Папе Юре тоже нужен костюм с бананчиками 😉"

"Юрчик ви дуже крутячі)))))🔥🔥🔥"

"Дівчата - ураган!!!"

Ранее мы сообщали, Ткач частенько делится фото своей харизматичной дочурки в соцсети. В последний раз растрепанная малышка умилила своим видом, выпрашивая у отца лимонад. Она появилась из-под стола и посмотрела на папу таким взглядом, от которого могут растаять айсберги.

"Ну як можна такому відмовити? )))", - подписал кадры комик.

«Вау, она так на вас похож», «ну что за милашка», «красоточка, вся в родителей», «красавица!», «чудо чудное», «боже, какой маленький ангел», «какая красивая семья, и доченька красавица», - писали в комментариях.

Напомним, что Ткач из «Квартал 95» похвастался своей «хаткой», фото облетело сеть: «Круче даже Зеленского».

Как сообщала Politeka, довольного Юрия Ткача застукали с красоткой из «Квартала 95»: «Совсем скоро мы…».

Также Politeka писала, что Юрий Ткач похвастался новым достижением на карантине: "Такой мощный".