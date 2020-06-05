36-летний украинский актер и комик Юрий Ткач, звезда "Квартал 95", изумил забавным семейным кадром
Как передает Politeka.net, юморист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстал вместе с женой Викторией и пятилетней дочкой Елизаветой.
Девочки позировали в одинаковых белых костюмах с интересным принтом - желтыми бананами. А вот отцу семейства такой наряд не достался. Но, судя по выражению лица, Юрий аж никак не расстроился. Примечательно, что все трое задрали ноги в момент съемки.
"Всей семьей вступили в лето)))", - подписал фото Ткач.
Пользователи кинулись обсуждать пост, щедро нахваливая "прекрасных дам", которые рядом с комиком.
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"Какой классный family look!!! ✨❤️"
"Какие девчонки красотки 👍"
"Блін такі кльові❤️👍"
"Які гарні бананчики"
"шось я незрозуміла.... а чому ти не в бананах??? шось дівчата тебе обділили😂"
"Папе Юре тоже нужен костюм с бананчиками 😉"
"Юрчик ви дуже крутячі)))))🔥🔥🔥"
"Дівчата - ураган!!!"
Ранее мы сообщали, Ткач частенько делится фото своей харизматичной дочурки в соцсети. В последний раз растрепанная малышка умилила своим видом, выпрашивая у отца лимонад. Она появилась из-под стола и посмотрела на папу таким взглядом, от которого могут растаять айсберги.
"Ну як можна такому відмовити? )))", - подписал кадры комик.
«Вау, она так на вас похож», «ну что за милашка», «красоточка, вся в родителей», «красавица!», «чудо чудное», «боже, какой маленький ангел», «какая красивая семья, и доченька красавица», - писали в комментариях.
Напомним, что Ткач из «Квартал 95» похвастался своей «хаткой», фото облетело сеть: «Круче даже Зеленского».
Как сообщала Politeka, довольного Юрия Ткача застукали с красоткой из «Квартала 95»: «Совсем скоро мы…».
Также Politeka писала, что Юрий Ткач похвастался новым достижением на карантине: "Такой мощный".