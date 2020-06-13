Розкішна кохана українського телеведучого Володимира Остапчука блиснула пишними формами в сукні з декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Христину Гірник в Instagram.

«Ви часто запитуєте мене, як любити себе і як любити життя!? Думаєте я знаю рецепт і можу його написати? Немає, але, однозначно знаю, що дуже Кайфую від усього, що зі мною відбувається! Моє життя - це, безсумнівно, «книга-бестселер»! Книга, яку я читаю захлинаючись кожну сторінку, але з чітким розумінням, що я не зможу її перечитати двічі! Тому я зараз кайфую від кожного дня, я люблю все, що зі мною відбувається, і приймаю все це з вдячністю!», - йдеться в повідомленні.

При цьому дівчина зізнається, що «Всесвіт любить мене, а я люблю її». Пост супроводжувався знімком зірки в елегантному платті, яке максимально підкреслює її форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Красуня!», «офігенне фото», «вау, неймовірно красива!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 35-річний український телеведуший Володимир Остапчук показав, як веселився на відпочинку разом з коханкою.

Тільки вчора артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram кадри, на яких розважається з новою пасією, нотаріусом Христиною Гірник, і показав свій идальный відпочинок на яхті. А сьогодні його обраниця вирішила показати, як готувалася до жаркого відпочинку і блиснула фігурою в модному купальнику.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".

Також Politeka писала, що Осадча показала фото Остапчука з новою коханкою, гримить скандал.