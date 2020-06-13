Роскошная возлюбленная украинского телеведущего Владимира Остапчука сверкнула пышными формами в платье с декольте
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Кристину Горняк в Instagram.
«Вы часто спрашиваете меня, как любить себя и как любить жизнь!? Думаете я знаю рецепт и могу его написать? Нет, но, однозначно знаю, что очень Кайфую от всего, что со мной происходит! Моя жизнь - это, несомненно, «книга-бестселлер»! Книга которую я читаю взахлёб каждую страницу, но с чётким пониманием, что я не смогу ее перечитать дважды! Поэтому я кайфую сейчас от каждого дня, я однозначно люблю все, что со мной происходит, и принимаю все это с благодарностью!», - говорится в сообщении.
При этом девушка признается, что «Вселенная любит меня, а я люблю ее». Пост сопровождался снимком звезды в элегантном платье, которое максимально подчеркивает ее формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Красотка!», «офигенное фото», «вау, невероятно красивая!», - пишут они.
Как сообщалось ранее, 35-летний украинский телеведуший Владимир Остапчук показал, как веселился на отдыхе вместе с любовницей.
Только вчера артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм кадры, на которых развлекается с новой пассией, нотариусом Кристиной Горняк, и показал свой идальный отдых на яхте. А сегодня его избранница решила показать, как готовилась к жаркому отдыху и сверкнула фигурой в модном купальнике.
Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".
Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".
Также Politeka писала, что Осадчая показала фото Остапчука с новой любовницей, гремит скандал.