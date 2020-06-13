19-річна французька модель Тілан Блондо, яку з дитинства заслужено називають "найкрасивішою дівчинкою у світі", потрясла досконалими рисами обличчя

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких максимально наблизилася до камери, покрутившись в маєчці. Помітно, що на дівчині немає нижньої білизни, силует її "вишеньок" розбурхує фантазію.

Тілан пограла з волоссям, а також засліпила щирою посмішкою. Варто відзначити, відразу зрозуміло, за що дівчину ще в дитинстві нагородили титулом "найкрасивішої дівчинки в світі" - її лялькова зовнішність з роками розквітає все більше. До речі, за життям моделі в Instagram вже стежать більше 3,6 мільйонів чоловік.

Нагадаємо, модельна кар'єра Блондо почалася в 4 роки. Тоді вона, тримаючись за руку однієї з манекенниць, вийшла на подіум у вбранні Жана Поля Готьє, а через два роки знялася в дитячому Vogue Enfants. У 15 років Тілан підписала контракт з міжнародним модельним агентством IMG Models.

Раніше ми повідомляли, Тілан показала, від кого отримала таку зовнішність. Дівчина виклала архівні фото зі своєю мамою Веронікою Любрі. Жінка в минулому працювала телеведучою, але вже багато років, як дизайнер дитячого одягу.

Приводом для такого зворушливого поста став день народження Вероніки. Жінка відгукнулася в коментарях, подякувавши дочці за привітання. Вона написала, що дуже сумує за своєю лялечкою. Схоже, Тілан через роботу живе окремо від батьків.

Нагадаємо, що Тілан Блондо вразила видом без макіяжу і з мокрою головою: «Ти серйозно така?».

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