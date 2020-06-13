Известная украинская певица Алина Гросу показала смелый образ, попросив выбрать лучший ракурс

На фото красотка позировала в черном комбинезоне, который был составлен из топа переходящего в штаны. Алина дополнила образ ярким макияжем и распущенными волосами, что сделало снимки максимально соблазнительными. Гросу уверенно смотрела в объектив камеры, показывая всю себя, сидя на полу и сложив ноги вместе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты, включая Виталия Козловского, поставили более трех тысяч лайков и начали активно выбирать между тремя фото, а также написали несколько комментариев:

"Все супер", "рррр", "Все шикарны", "Все супер", "Такое, могла бы и лучше", "Она ведь одна... Какой же выбор, без выбора... А было бы прикольно если бы у Алины была сестра близняшка... Или две...", "Вообще Алиночка на всех красивая всегда но 3 пушка", "Вкусняшка", "Это мы уже видели".

Сообщалось, что известная певица Алина Гросу удивила кадрами из празднования 25-летия.

"Дорогие мои друзья, спасибо вам за столько невероятно приятных слов, я и не знала, что вас так много, хочу чтоб все, что вы пожелали мне было и в вашей жизни, только увеличено втрое раз :))) будьте счастливы!!! Я вас люблю и ещё раз спасибо", - написала эмоционально под новыми кадрами украинская певица.

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