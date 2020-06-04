Известная украинская певица Алина Гросу активно снимает видео в "TikTok"

Звезда предстает в различных стильных образах и следует трендам, привлекая все больше подписчиков, пишет Politeka.net.

Один из роликов артистка продублировала в Инстаграм. (Чтобы посмотреть, докролльте до конца страницы). На кадрах Алина закинула волосы набок и подпевала одной из популярных сейчас песен.

Певица выбрала черный облегающий топ, который подчеркнул ее формы.

Однако нельзя было отвести взгляда от лица красотки, а точнее от мимики.

"#мяумяу Думаю, каждый человек из нас всегда должен хранить в себе частичку ребенка🤪 милую, добрую, смешную и дурашливую 😊😊😊 особенно каждый творческий человек:) вы согласны?) или пора взрослеть и натягивать на себя сУрьёзный образ?))", - поинтересовалась Гросу у подписчиков.

За час кадры собрали почти 30 тысяч просмотров и много комментариев.

"Я не думаю что нужно что-то на себя "натягивать" Нужно быть собой, в любом возрасте...", "Красотка. Лучший тик-токер😍😍😍😍", "Мы чувствуем себя детьми,пока живы наши родители🙏🙏🙏", "Нужно быть ребенком в душе ни смотря ни на что...", "сУрьезными ещё успеем побывать 😁😁😁", "Прикольно💪👍", "Прикольная)Поддерживаю", "Алина, вы такая классная🌸", "Как всегда круто🔥🔥🔥🔥", "5 раз пересмотрела,Алина мимика неповторима💖красотка и очаровашка,люблю💋💖❤️", "Если нравится, будь ребёнком", "Милый образ😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Алина Гросу сняла себя крупным планом, при этом ее плечи и зона декольте были обнаженный. Гросу смотрела в кадр и мяукала под музыку.

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