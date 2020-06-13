43-річна гумористка, акторка "Квартал 95" Олена Кравець збентежила різноманітними образами - один "смачніше" іншого
Як передає Politeka.net, фото з Оленою опубліковані в Instagram каналу "1+1". На кадрах представлені шість нарядів, і користувачам пропонується вибрати кращий - "від пір'я до сіточки".
"Який образ Олени Кравець @lennykravets на Лізі Сміху тобі сподобався найбільше? Голосуй в коментарях.⬇️", - йдеться у підписі.
Так, Олена запаморочила голову видом в коротенькому зеленому платті і колготках-сіточці, а також стильним образом в бежевому брючному костюмі. А в "пухнастій" сірій сукні на шостому фото - Кравець перевершила саму себе. До речі на першому знімку зірка здивувала спідницею з пір'ям, хоча верх сукні виглядає цілком класичним.
Користувачі кинулися обговорювати пост і робити свій вибір. Не обійшлося, звичайно, без компліментів.
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"2. Люблю костюми"
"2,6. Олені надзвичайно пасує зібране волосся😍"
"Чогось то всі ті, що праворуч!!!"
"❤️красуня! Завжди і у всьому! Удачі!❤️❤️💕💕💕"
"3 образ, їй дуже личить 😍"
"4-шикарний рожевий колір освіжає 👍"
"У всіх ти серденько нарядах ХОРОША🔥🙌"
Раніше ми повідомляли, Кравець приголомшила видом в білому брючному костюмі, натягнувши піджак на голе тіло.
«Новий концерт, нові ми, новий костюм, нова пісня. Ви знаєте, яка...)», - підписала кадри артистка.
Олена зірвала овації в коментарях: «Красуня», «Оленка, дуже гарні образи. І ви природно теж!», «І Ви, і костюм просто шикарні», «Шикарний лук, Олена», «Яка красуня! Ви як Аліса Фрейндліх, така добра, цікава, красива, і я дуже б хотіла щоб ви складали вірші!"
Нагадаємо, Олена Кравець та інші зірки "Квартал 95" обпалили красою в повсякденному житті.
Як повідомляла Politeka, Євген Кошовий і Кравець з "Квартал 95" присоромили українців, слова рвуть душу.
Також Politeka писала, що Кравець з «Квартал 95» похизувалася стрункими ніжками перед Кошовим.