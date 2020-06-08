Финальная песня "Квартал 95" из последнего выпуска, что состоялся 6 июня, потрясла украинцев и расколола на части

Так, "кварталовцы" Евгений Кошевой, Елена Кравец, Степан Казанин и другие под аккомпанемент оркестра душевно исполнили песню "Не политик, не вор, не мажор". Артисты призвали украинцев не вешать ярлыки на других, не быть "диванными экспертами", а действовать или не мешать действовать другим (чтобы посмотерть видео, проскролльте вниз).

Песня произвела фурор в сети, мнения украинцев разделились. Часть восприняла ее, как поддержку президенту Владимиру Зеленскому, поблагодарив "кварталовцев" за метко подобранные слова и мурашки. Другие же напомнили юмористам, что те "вешают ярлыки" точно так же.

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"Песня хорошая. А почему ее поют сейчас? Папередныкам было гораздо тяжелее. И сделали они больше и лучше. А тогда ругали. Изменили мнение? Вдруг оказалось, что не все так просто как кажется со сцены? Год прошёл - результата ноль. Но песня хорошая. Но не вовремя"
 
"Нет слов, супер, до слёз"
 
"Диванных пророков назойливый строй.... Как легко осуждать, сидя дома в тепле на диване... Все знатоки такие, ага... Песня сильная"
 
"Ой, а как вы всех предыдущих грязью поливали напомнить ?!"
 
"Браво! Ты все сказал...Квартал! Для кого? Для того... кто не выжил раба из себя самого..."
 
"Автору браво...наступили на душу..."
 
"Какие же вы молодцы, ребята!!! До слез!!! Песня сильная, до мурашек!!! И все правда..."
 
"Чёт на предыдущих лепили ярлыки и лаяли с обочины, а тут прям всё хорошо двойные стандарты"
 
"Так віримо в його чесність,а де кадри і ресурси. Де??? Щось не так пішло!!!!"
 
"Браво !!! утерли нос шакалам, так держать"
 
"Наверное мало кому это интересно ... но после того как Зеленского выбрал народ а он этот же народ х*рит .... не смотрю 95 квартал"
 
"А можно перечень, что сделали хорошего в Украине Слуги народа?"

Не политик, не вор, не мажор - Фінальна пісня | Новий Вечірній Квартал 2020

"Так удобно лепить ярлыки на идущего в путь. И с обочины лаять, куда каравану свернуть Но лишь те, что тяжёлую ношу несут, чтоб однажды взлететь Не боятся идти, не боятся висеть на кресте." Повний випуск нового "Вечірнього Кварталу" тут: https://youtu.be/MYo71m17oVM

Gepostet von Студия "Квартал 95" am Sonntag, 7. Juni 2020