Финальная песня "Квартал 95" из последнего выпуска, что состоялся 6 июня, потрясла украинцев и расколола на части

Так, "кварталовцы" Евгений Кошевой, Елена Кравец, Степан Казанин и другие под аккомпанемент оркестра душевно исполнили песню "Не политик, не вор, не мажор". Артисты призвали украинцев не вешать ярлыки на других, не быть "диванными экспертами", а действовать или не мешать действовать другим (чтобы посмотерть видео, проскролльте вниз).

Песня произвела фурор в сети, мнения украинцев разделились. Часть восприняла ее, как поддержку президенту Владимиру Зеленскому, поблагодарив "кварталовцев" за метко подобранные слова и мурашки. Другие же напомнили юмористам, что те "вешают ярлыки" точно так же.

"Песня хорошая. А почему ее поют сейчас? Папередныкам было гораздо тяжелее. И сделали они больше и лучше. А тогда ругали. Изменили мнение? Вдруг оказалось, что не все так просто как кажется со сцены? Год прошёл - результата ноль. Но песня хорошая. Но не вовремя"

"Нет слов, супер, до слёз"