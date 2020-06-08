Финальная песня "Квартал 95" из последнего выпуска, что состоялся 6 июня, потрясла украинцев и расколола на части
Так, "кварталовцы" Евгений Кошевой, Елена Кравец, Степан Казанин и другие под аккомпанемент оркестра душевно исполнили песню "Не политик, не вор, не мажор". Артисты призвали украинцев не вешать ярлыки на других, не быть "диванными экспертами", а действовать или не мешать действовать другим (чтобы посмотерть видео, проскролльте вниз).
Песня произвела фурор в сети, мнения украинцев разделились. Часть восприняла ее, как поддержку президенту Владимиру Зеленскому, поблагодарив "кварталовцев" за метко подобранные слова и мурашки. Другие же напомнили юмористам, что те "вешают ярлыки" точно так же.
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