Евгений Кошевой вернулся за школьную парту, а Елена Кравец превратилась в строгую учительницу в новом номере «Квартал 95»

Соответствующие фото появились на странице Студии в Инстаграм, передает Politeka.net. В сети анонсировали новый концерт артистов, который покажут уже 6 июня.

В одном из номеров юмористы показали, как проходят онлайн-уроки в условиях карантина. Так, на фото Кошевой оказался за одной партой с Юрием Великим. Артисты сидят в костюмах, а за их спиной можно увидеть исписанную доску с большой надписью «Школа онлайн».

Рядом с ними немного в стороне стоит Кравец. На ней строгая черная юбка, туфли-лодочки и черно-белая блузка. Можно предположить, что в номере она исполняет роль учительницы.

«Эксклюзив! Сегодня в новом "Вечернем Квартале" мы покажем один из онлайн уроков, который по многим причинам так и не попал в телевизионный эфир», - говорится в подписи к снимкам.

Украинцы уже успели отреагировать на публикацию.

«Хорошо, будем ждать», «Ждём с нетерпением!!! Ребята вы молодцы!», - пишут люди в комментариях.

Ранее мы писали, что Кошевой удивил изменившейся внешностью. В этот раз артист предстал без своей известной лысины, но сединой.

Актер находился со своим коллегой на сцене, сидя в мягких креслах.

В подписи говорится, что в таких образах оба артиста изображают богачей. Точнее, Кошевой, став как настоящий олигарх, с коллегой показывают, как богатые люди выходят из карантина.

Напомним, Кошевой из "Квартал 95" с сединой поразил новой внешностью.

Как сообщала Politeka, Кравец из "Квартал 95" заворожила сеть новым видео в паре с Бабкиным.

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" задрал ногу и показал свои бананчики.