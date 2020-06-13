43-летняя юмористка, актриса "Квартал 95" Елена Кравец обескуражила разнообразными образами - один "вкуснее" другого

Как передает Politeka.net, фото с Еленой опубликованы в Инстаграм канала "1+1". На кадрах представлены шесть нарядов, и пользователям предлагается выбрать лучший - "от перьев до сеточки".

"Какой образ Елены Кравец @lennykravets на Лиге Смеха тебе понравился больше? Голосуй в коментарях.⬇️", - говорится в подписи.

Так, Елена вскружила голову видом в коротеньком зеленом платье и колготках-сеточке, а также стильным образом в бежевом брючном костюме. А в "пушистом" сером платье на шестом фото - Кравец превзошла саму себя. К слову на первом снимке звезда удивила юбкой с перьями, хотя верх платья выглядет вполне классическим.

Пользователи кинулись обсуждать пост и делать свой выбор. Не обошлось, конечно, без комплиментов.

"2. Люблю костюмы"

"2,6. Олені надзвичайно пасує зібране волосся😍"

"Чё то всё те, что справа!!!"

"❤️красавица! Всегда и во всем! Удачи!❤️❤️💕💕💕"

"3 образ, їй дуже личить 😍"

"4-шикарный розовый цвет освежает 👍"

"Во всех ты душечка нарядах ХОРОША🔥🙌"

Ранее мы сообщали, Кравец изумила видом в белом брючном костюме, натянув пиджак на голое тело.

«Новый концерт, новые мы, новый костюм, новая песня. Вы знаете, какая...)», - подписала кадры артистка.

Елена сорвала овации в комментариях: «Красотка», «Леночка, очень красивые образы. И вы естественно тоже!», «И Вы и костюм просто шикарны», «Шикарный лук, Елена», «Какая красотка! Вы как Алиса Фрейндлих, такая добрая, интересная, красивая, и очень я бы хотела чтобы вы сочиняли стихи!"

Напомним, Елена Кравец и другие звезды "Квартал 95" обожгли красотой в повседневной жизни.

Как сообщала Politeka, Евгений Кошевой и Кравец из "Квартал 95" пристыдили украинцев, слова рвут душу.

Также Politeka писала, что Кравец из «Квартал 95» пощеголяла стройными ножками перед Кошевым.