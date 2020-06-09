Звезды "Женского Квартала" собрались вместе после перерыва

Об этом сообщается на официальной странице актрис в Инстаграм, пишет Politeka.net. На черно-белых фото можно заметить таких полюбившихся публике красоток, как: Татьяну Песик, Елену Кравец, Веру Кекелию, Леру Товтолес, Элину Мбани, Анастасию Оруджову и других.

Среди красоток также можно заметить и Валерия Жидкова, который, вероятно, обсуждал с девушками проект.

"Наши красавицы (и @valeriizhidkov)) глазами @marta_adamchuk. Готовимся к долгожданным съемкам нового "Женского Квартала" 🥳", - подписаны фото.

За два часа пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.

"Не ну Александра огонь😂😂😍😍", "Жидков среди них самый прекрасный😂 ждём новых выпусков)", "Валерий Жидков самая красивая красуня- лапуля,🤪✌️🔥", "Красавицы, а причем здесь Валерий Жидков 😂", "Да, красотки. И талантливые, умные, добрые девушки. Пусть везет всем вам. 👍👏💗", - написали пользователи сети.

Напомним, Вера Кекелия, которая недавно родила ребенка, опубликовала фото с мужем, Романом. Звезда и ее супруг стояли в белых футболках.

Красотка улыбалась на камеру и закрыла один глаз, а рукой взялась за щетину мужа, делая ему смешное лицо. В посте артистка призналась, что не спала с мужем уже несколько ночей подряд.

Ранее сообщалось, что Лера Товстолес позировала совсем без одежды, но зато с полотенцем на голове. Артистка решила на ночь сделать себе маску на лицо и сфотографировала себя в таком виде.

Звезда позировала по бюст и самого интересного не было видно.

Напомним, красотка из "Квартал 95" засветила лишнее во время жарких танцев

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