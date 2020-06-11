Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец показала себя в стильном образе с нового концерта

Популярная украинская юмористка опубликовала новые фотографии с концерта «Вечернего квартала» в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимках Кравец предстала на сцене в стильном белом костюме. Пиджак и брюки артистки отличаются своим необычным кроем, который делает образ артистки стильным, но при этом очень оригинальным. Судя по снимкам, пиджак Кравец надела прямо на голое тело, ведь под ним ничего не видно.

«Новый концерт, новые мы, новый костюм, новая песня. Вы знаете, какая...)», - подписала кадры артистка.

Ее поклонники тут же принялись обсуждать фотографии.

«Красотка», «Леночка, очень красивые образы. И вы естественно тоже!», «И Вы и костюм просто шикарны», «Шикарный лук, Елена», «Какая красотка! Вы как Алиса Фрейндлих, такая добрая, интересная, красивая, и очень я бы хотела чтобы вы сочиняли стихи! Вам бы очень подходило читать свои стихотворения!», «Верх совершенства грации и женственности», «Шикарная женщина!», «Безупречная красота!!!», - пишут люди.

До этого мы писали, что звезды "Женского Квартала" собрались вместе после перерыва. Об этом сообщается на официальной странице актрис в Инстаграм.

На черно-белых фото можно заметить таких полюбившихся публике красоток, как: Татьяну Песик, Елену Кравец, Веру Кекелию, Леру Товтолес, Элину Мбани, Анастасию Оруджову и других.

Среди красоток также можно заметить и Валерия Жидкова, который, вероятно, обсуждал с девушками проект.

Напомним, Елена Кравец и другие звезды "Квартал 95" обожгли красотой в повседневной жизни.

Как сообщала Politeka, Евгений Кошевой и Кравец из "Квартал 95" пристыдили украинцев, слова рвут душу.

Также Politeka писала, что Кравец из «Квартал 95» пощеголяла стройными ножками перед Кошевым.