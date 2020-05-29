Дочь Александра Реввы Алиса показала свой летний образ с разбитой коленкой

Юная дочь популярного российского артиста, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

На снимке Алиса сидит в кресле, одетая уже совсем по-летнему. На девочке короткие джинсовые шорты или юбка, а также стильная белая футболка с популярной певицей Бейонсе. Волосы Алисы распущены, а на щеке красуется маленькое розовое сердечко. Свой образ девочка решила дополнить ярким разноцветным маникюром, выкрасив ногти в голубой и желтый цвета.

Многих поклонников взволновала нога девочки: на ее коленке можно заметить довольно большую ранку. В комментариях к посту Ревва пояснила, что поранилась, катаясь на велосипеде.

«Лето через два дня и мечтаю снова оказаться в своём любимом городе. Угадаете какой?», - подписала фото Алиса.

Ее подписчики тут же принялись угадывать город и обсуждать новую фотографию.

«Интересно, а у Бейонсе есть твоя футболка?», «Привет. А что случилось с вашей левой ногой?», «Не важно где быть важно чтоб хорошо отдохнуть», «Алиса – принцесса», «Тот город, где есть близкие!», «Ты лучшая, Алис», «Алиса, ты наша принцесса, счастья тебе и твоим близким!! Безмерного)) Пусть ангелы оберегают вас всегда!!», - пишут люди.

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