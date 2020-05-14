Дочь Артура Пирожкова (Александра Реввы) Алиса показала необычный образ

На фото Алиса позировала в накидке и с распущенными волосами. Образ был создан на основе картины Леонардо Да Винчи "Мона Лиза". На фоне можно увидеть оригинальный пейзаж, что был за женщиной из работы художника. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"MonAlisa... произведение Леонардо Пирожкова", - написала жена Пирожкова.

Фанаты, включая Ани Лорак, поставили более 5 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Класс, тож загадочная получилась", "Очень красивая девочка, Мадонна", "Очень крутое фото, я не листая поняла что взято за основу))", "Это самая лучшая дочь на свете! Берегите её! Люблю вас", "Что-то в этом есть, определенно", "Невероятная красота и краткость, у этого шедевра два прекрасных автора", ""Какая красивая девочка, взгляд такой глубокий и пронзительный. Очень красиво. Мона Лиза нервно курит в сторонке...".

Сообщалось, что жена российского комика и артиста Александра Реввы Анжелика порадовала стильным фото.

Супруга знаменитого артиста давно находится на карантине с семьей, поэтому в ее профиле в социальной сети Инстаграм в последнее время все реже и реже появляются новые снимки. Анжелика стала активно рассказывать о своей жизни дома и делиться шуточными фото в разделе Стори. В этот же раз она решила поразить поклонников своей фигурой.

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