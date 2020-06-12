32-річна російська актриса Христина Асмус похвалилася стрункими ніжками в платті, яке ледве-ледве прикриває "сороміцькі" місця

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому блиснула видом в темно-синій міні-сукні і на високих підборах.

Асмус з зібраним вгору волоссям повернулася до камери спиною, витягнувши ногу і кинувши зухвалий погляд через плече. Дівчина спокусила силуетом, а також заінтригувала підписом.

Актриса зізналася, що їй пишуть в особистих повідомленнях у соцмережі, а також - чого не пишуть.

"Чл*ни мені в директ, на щастя, не надсилають 😁🤦🏼‍♀️ Зате найпопулярніші повідомлення: 🔹 «Давай познайомимося», 🔹 «Зроби мені рекламу», 🔹 «У тій сцені був справжній се*с?», 🔹 «Я з дівчиною посварився, можеш їй записати відеозвернення?» 🤷🏼‍♀️, 🔹 «Як у вас з Гаріком справи, напиши» 🙈, 🔹 «Надішли гроші на картку», 🔹 «Я з подругою посперечалася, що ти мені відповіси» 👹 А що пишуть в директ вам? 🤪", - поділилася особистим секретом зірка.

Користувачі кинулися жарко обговорювати пост, а також образ красуні:

"Просто кексик🍰"

"Вогненна..."

"немає слів, яка красуня😍"

"Початок звучить як виклик😂😂😂"



"слава богу, що не надсилають!!!"

"Вау, Христина, повинні були засипати))))😂 Ти супер як завжди 🌷"

"Кому з цих прохачів ви не відмовляєте? 😂"

"Тепер почнуть😜"

"Про "тобі не складно, а мені приємно", сподіваюся, пишуть статевозрілі мужики 😂 Звичайно, їх кредити повинна закривати чужа дівчина, а чого б ні 🤔😂"

"Нам такого не пишуть, не відомі, як і без грошей🤣"

Раніше ми повідомляли, Асмус розбурхала фото з бородатим красенем - і це не її чоловік, комік Гарік Харламов. Актриса обняла красеня за плечі і таке відчуття, що сіла до нього на коліна.

Виявилося, що на фото письменник Дмитро Глухівський, чперу якого належить роман "Текст", за яким зняли фільм, і Асмус знялася в одній з головних ролей.

Нагадаємо, що Асмус зізналася, без чого страждала аж три місяці, Харламов тут не допоможе: «Ломка пекельна».

А ще Politeka писала, що скандальна Асмус перетворилася в суперницю Поклонської, фото у формі мережу облетіло: «Голою не побачимо?».

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