Российская актриса Кристина Асмус удивила пикантным фото с бородатым красавцем

На своей странице в Инстаграм она опубликовала фото с российским писателем Дмитрием Глуховским, который написал книгу «Текст», передает Politeka.net. На фото Кристина была с красивым макияжем, она обнимала мужчину и выглядела счастливой.

«Любите ли вы Глуховского так, как люблю его я?! Митя! Дорогой друг! Фантастического таланта писатель и журналист, интереснейший собеседник, тот самый автор «Текста» и трилогии «Метро» и просто красивый человек, С Днем рождения!», - подписала снимок звезда.

Стоит отметить, что таким фото Асмус фактически подставила своего мужа. Очень много поклонников стали шутить по поводу того, что муж Кристины, российский комик Гарик Харламов, вряд ли обрадуется такой милой фотографии. Кроме этого, люди стали озвучивать домыслы об их отношениях.

«Харламов не лайкнул», «Харламов вышел из чата», «Гарик плачет в душе», «почему нету фото с Харламовым», «Муж не заругается?», «А где Харлаша?», - пишут люди.

Впрочем, в комментариях у звезды оставили достаточно милых комплиментов.

«Очень любим и обожаем!», «Ты красотка», «Он классный», «А вы смотритесь», «Милая Кристина», - написали поклонники.

Напомним, что Асмус призналась, без чего страдала аж три месяца, Харламов тут не поможет: «Ломка адская».

А еще Politeka писала, что скандальная Асмус превратилась в соперницу Поклонской, фото в форме облетело сеть: «Голой не увидим?».

Также Politeka сообщала, что скандальная Асмус развалилась в откровенной позе и грязно выругалась, Тарзан не выдержал: «Кристина, не ожидал от вас».