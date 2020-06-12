32-летняя российская актриса Кристина Асмус похвасталсь стройными ножками в платье, которое еле-еле прикрывает "срамные" места

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором блеснула видом в темно-синем мини-платье и на высоких каблуках.

Асмус с собранными наверх волосами повернулась к камере спиной, вытянув ногу и кинув дерзкий взгляд через плечо. Девушка соблазнила силуэтом, а также заинтриговала подписью.

Актриса призналась, что ей пишут в личных сообщениях в соцсети, а также - чего не делают.

"Чл*ны мне в директ, на счастье, не присылают 😁🤦🏼‍♀️ Зато самые популярные сообщения: 🔹 «Давай познакомимся», 🔹 «Сделай мне рекламу», 🔹 «В той сцене был настоящий се*с?», 🔹 «Я с девушкой поссорился, можешь ей записать видеообращение?» 🤷🏼‍♀️, 🔹 «Как у вас с Гариком дела, напиши» 🙈, 🔹 «Пришли денег на карточку», 🔹 «Я с подругой поспорила, что ты мне ответишь» 👹 А что пишут в директ вам? 🤪", - поделилась личным секретом звезда.

Пользователи кинулись жарко обсуждать пост, а также образ красотки:

"Просто кексик🍰"

"Огненный..."

"нет слов, какая красавица😍"

"Начало звучит как вызов😂😂😂"



"слава богу, что не присылают!!!"

"Вау, Кристина, должны были засыпать))))😂 Ты супер как всегда 🌷"

"Кому из этих просителей вы не отказываете? 😂"

"Теперь начнут😜"

"О "тебе не сложно, а мне приятно", надеюсь, пишут половозрелые мужики 😂 Конечно, их кредиты должна закрывать чужая девушка, а чо нет-то 🤔😂"

"Нам такого не пишут, не известные, так и без денег🤣"

Ранее мы сообщали, Асмус взбудоражила фото с бородатым красавцем - и это не ее муж, комик Гарик Харламов. Актриса обняла мужчину за плечи и такое ощущение, что села к нему на колени.

Оказалось, что на фото писатель Дмитрий Глуховский, чьему пиру принадлежит роман "Текст", по которому сняли фильм, и Асмус снялась в одной из главных ролей.

Напомним, что Асмус призналась, без чего страдала аж три месяца, Харламов тут не поможет: «Ломка адская».

А еще Politeka писала, что скандальная Асмус превратилась в соперницу Поклонской, фото в форме облетело сеть: «Голой не увидим?».

Также Politeka сообщала, что скандальная Асмус развалилась в откровенной позе и грязно выругалась, Тарзан не выдержал: «Кристина, не ожидал от вас».