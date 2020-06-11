Популярная актриса Кристина Асмус показала себя в образе горячего следователя

Российская актриса поделилась в Инстаграме фото со съемок сериала «Герой по вызову», в котором она снялась еще два года назад. Об этом пишет Politeka.net.

По словам актрисы, сериал вышел на экраны спустя «всего» два года после съемок. В нем Асмус исполнила роль следователя Следственного комитета России.

«Урааааааааааааааааа!!!!!!!! Как мы ждали!!!!! Прошло всего 2 года)) и наш сериал «Герой по вызову» дошёл, наконец, до зрителя!!!!! Сериал, в котором я сыграла одну из своих любимых ролей - следователя Следственного комитета», - написала звезда.

На первом опубликованном снимке Асмус идет по коридору в форме следователя. Несмотря на строгий наряд актриса мило улыбается, глядя в камеру.

На втором снимке Асмус решила продемонстрировать на камеру свое «удостоверение» следователя.

Поклонники актрисы активно обсуждают ее публикацию.

«Походу, нас ожидает самый милый следователь», «В этот раз голой вас надеюсь не увидим?», «Вам очень идёт форма», «Как же Вам идет форма! Кристина, Вы просто идеальная!!!», «Очень сексуальный и милый следователь! Как всегда бесподобно выглядите», «Такая милая на этом фото», «Если Гарик тоже какое-нибудь ДТП устроит, то можно будет этой ксивой всех пугать», «У прокурора из Крыма есть достойный ми ми конкурент))) Кристина вы очаровательны) а в форме просто…», - пишут люди.

Напомним, скандальная Асмус развалилась в откровенной позе и грязно выругалась, Тарзан не выдержал: «Кристина, не ожидал от вас».

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