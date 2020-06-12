Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу показав свою кохану

У соцмережі Мурат Налчаджиоглу поділився кадрами, як його вітають з днем народження.

Екс-чоловік Ані Лорак похвалився отриманими подарунками. Особливу увагу бізнесмен приділив торта з написом «З днем народження, улюблений». Виявилося, що десерт замовила нова обраниця Мурата.

Також дівчина на ім'я Лілія подарувала імениннику фотохолст.

Зазначимо, що про обраницю Налчаджіоглу відомо небагато — вона працює візажистом в Києві і дає майстер-класи з макіяжу.

Певно, у неї є дочка. Принаймні, такий висновок можна зробити на сторінці візажисток.

В Інтернеті пишуть, що пара зустрічається не перший місяць, але відкритися вони вирішили тільки зараз.

Також в мережі звернули увагу, що Лілія має один типаж з колишньою дружиною Мурата Ані Лорак.

Зазначимо, зовсім недавно Налчаджіоглу зізнавався, що закоханий в 24-річну Самию Ахметову. Але тепер екс-коханці навіть відписалися один від одного в соцмережах. Більш того Ахметова після розставання на своїй сторінці залишала неоднозначні публікації про розчарування в любові.

Нагадаємо, Мурат і Ані Лорак прожили разом 14 років. Офіційно розлучення пари був оформлений 31 січня 2019 року.

В шлюбі у них народилася дочка Софія, яка святкувала свій день народження 10 червня. У 2020 році їй виповнилося 9 років.

Нагадаємо, Ані Лорак жорстко помстилася Мурату за зради, остання зв'язок розірваний: "Позбавила його..."

Як повідомляла Politeka, спливла справжня причина розлучення Ані Лорак з Муратом: як у Гагаріної, «толку не буде».

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