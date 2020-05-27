Ани Лорак после скандального развода лишила своего бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу доли в их российской компании

Популярная украинская певица, которая сейчас живет и работает в России, развелась со своим турецким мужем еще в прошлом году после многократных сообщений о его изменах. Развод супругов состоялся в Украине, однако в России между ними осталась связь – компания «Ани Лорак Продакшн», через которую проходят деньги за концерты исполнительницы. Нальчаджиоглу по закону принадлежала половина этой компании.

Для того, чтобы лишить бывшего мужа его доли, Лорак пришлось оформить статус индивидуального предпринимателя в России, а затем полностью переоформить компанию на себя.

В процессе переоформления документов компанию проверила российская Федеральная миграционная служба. Она выявила нарушение: как выяснилось, Лорак не уведомляла российскую сторону о сумме своих контрактов.

До этого мы сообщали о том, что у себя в Инстаграм Лорак опубликовала забавный ролик, на котором меняет головные уборы по щелчку пальца. Певица была одета в обычную мешковатую толстовку, на голове у нее была кепка, которую она сменила на панамку, а потом и на другие кепки.

Лорак очень молодежно двигалась под современный трек. С первого взгляда и не скажешь, что ей уже 41 год.

«Как же нам, девочкам, иногда непросто сделать выбор.. А когда твой знак зодиака – весы, всё усложняется в разы. Голосуйте за ваш вариант!», - подписала артистка видео.

Напомним, брутальная Лорак в мешковатой одежде всполошила сеть дерзким видео: «Боже, что за…».

Как сообщала Politeka, Ани Лорак с измазанным ртом удивила новой внешностью, показательные кадры.

Также Politeka писала, что Ани Лорак в коротеньком боди опозорилась на концерте: "И снова одно и то же".