Мурат Налчаджиоглу не раз изменял своей жене певице Ани Лорак и оказался далеко не "турецким принцем"

Ани Лорак вышла замуж за колоритного турка Мурата Налчаджиоглу в 2009 году. Их история любви напоминала настоящую сказку: случайное знакомство на курорте, предложение руки и сердца в Париже, яркая свадьба на две страны.

Но история закончилась в 2018 году, пара подала на развод. Как оказалось Мурат Налчаджиоглу постоянно изменял своей жене. Напомним, с кем крутил роман турецкий бизнесмен.

Мурат и Яна Беляева

Именно владелицу интернет-магазина и участницу различных конкурсов красоты Яну Беляеву называют виновницей развода звездной пары. С Налчаджиоглу она познакомилась в его клубе в Киеве. По словам самой девушки, она уже несколько лет знакома с мужем знаменитой певицы, но их связывают только дружеские отношения и общая компания.

Но СМИ засекли парочку в 2018 году, сняв их на камеры. Вели они себя явно не как друзья: мужчина страсно прижимал к себе девушку, а она мило хихикала. Сначала девушка отрицала все, а потом и вовсе начала заявлять, что на видео не она.

Мурат и Самия Ахметова

Уже через год после скандального видео с Яной Беляевой. Турок неожиданно заявил о новых отношениях со жгучей брюнеткой Самией. На этот раз он заявил об этом открыто и официально.

На этот раз его избранницей стала еще одна украинка - киевлянка Самия Ахметова. Чем сейчас занимается девушка неизвестно, но ранее она работала фитнес моделью. Ко всему прочему, девушка яростно отрицает, что именно она, а не кто-то другой стала причиной развода знаменитой парочки.

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