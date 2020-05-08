Відома модель «Victoria’s Secret» Ельза Хоск постала в жаркому образі
Стильна блондинка часто демонструє свої бездоганні вигини, пише Politeka.net. Модель постає в різних образах, не забуваючи навіть публікувати більш відверті знімки.
Так, в одному з останніх сторі Instagram зірка з'явилася абсолютно голою. Фото вийшло дуже захоплюючим.
Ельза зробила довгий хвіст з рівного шовковистого волосся, яке трохи прикрило оголені частини тіла.
Модель притиснула руки до грудей, закривши ними найінтимніше. Не можна не звернути уваги, на красивий вигин ключиці і струнку талію, яка в більшості своїй сховалася від об'єктива.
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Чисті, блакитні очі Хоск просто неймовірно прекрасні, в них хочеться дивитися і можна потонути.
Пухкі губи зірки «Victoria’s Secret» виділені коричневим відтінком помади і олівцем.
Грайлива модель прочинила рот, завмерши перед камерою: "Невинный цветок".
Ззаду можна помітити фон, що нагадує космос, і, справді, можна подумати, що красуня спустилася з однією із зірок до нас на Землю.
Фото було оприлюднено в сторі, і тому ніхто не дізнається, яка реакція була у шанувальників, однак, впевнені, що Хоск отримала тисячі компліментів.
Нагадаємо, Ельза Хоск постала в рожевих обтягуючих міні-шортах і маленькому жовтому топі, які ідеально підкреслили її пружне тіло і довгі ноги.
Щоб продемонструвати вбрання і свою фігуру у всій красі, модель здивувала різноманітністю поз, сидячи і лежачи на ліжку.
Всього за кілька годин пост моделі зібрав понад 140 тисяч лайків, а шанувальники засипали її компліментами.
Нагадаємо, що зірка "Victoria’s Secret" Ельза Хоск роздяглася і показала ідеальні вигини: "Шикарна".
Як повідомляла Politeka, Ельза Хоск роздяглася, показавши, ніж її нагородила природа: «Богиня».
Також Politeka писала, що Ельза Хоск вразила красою в сукні без білизни: "Неймовірне тіло".