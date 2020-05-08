Відома модель «Victoria’s Secret» Ельза Хоск постала в жаркому образі

Стильна блондинка часто демонструє свої бездоганні вигини, пише Politeka.net. Модель постає в різних образах, не забуваючи навіть публікувати більш відверті знімки.

Так, в одному з останніх сторі Instagram зірка з'явилася абсолютно голою. Фото вийшло дуже захоплюючим.

Ельза зробила довгий хвіст з рівного шовковистого волосся, яке трохи прикрило оголені частини тіла.

Модель притиснула руки до грудей, закривши ними найінтимніше. Не можна не звернути уваги, на красивий вигин ключиці і струнку талію, яка в більшості своїй сховалася від об'єктива.

Чисті, блакитні очі Хоск просто неймовірно прекрасні, в них хочеться дивитися і можна потонути.

Пухкі губи зірки «Victoria’s Secret» виділені коричневим відтінком помади і олівцем.

Грайлива модель прочинила рот, завмерши перед камерою: "Невинный цветок".

Ззаду можна помітити фон, що нагадує космос, і, справді, можна подумати, що красуня спустилася з однією із зірок до нас на Землю.

Фото було оприлюднено в сторі, і тому ніхто не дізнається, яка реакція була у шанувальників, однак, впевнені, що Хоск отримала тисячі компліментів.

Нагадаємо, Ельза Хоск постала в рожевих обтягуючих міні-шортах і маленькому жовтому топі, які ідеально підкреслили її пружне тіло і довгі ноги.

Щоб продемонструвати вбрання і свою фігуру у всій красі, модель здивувала різноманітністю поз, сидячи і лежачи на ліжку.

Всього за кілька годин пост моделі зібрав понад 140 тисяч лайків, а шанувальники засипали її компліментами.

Нагадаємо, що зірка "Victoria’s Secret" Ельза Хоск роздяглася і показала ідеальні вигини: "Шикарна".

Як повідомляла Politeka, Ельза Хоск роздяглася, показавши, ніж її нагородила природа: «Богиня».

Також Politeka писала, що Ельза Хоск вразила красою в сукні без білизни: "Неймовірне тіло".