Популярна британська співачка Дуа Ліпа з'явилася в милому домашньому вбранні і розповіла, навіщо фарбує волосся в яскравий колір

У себе в Instagram красуня поділилася свіжими фото в коротких шортиках, передає Politeka.net. 24-річна британка наділа короткий вільний топ і короткі шорти з високою талією. Співачка засвітила своє молоде пружне тіло: в кадр потрапили ніжки і плоский животик зірки. Волосся у Ліпи традиційно було пофарбоване в яскравий колір. На цей раз красуня вибрала яскравий рожевий.

«Чим яскравіше волосся, тим ближче до бога», - підписала фото зірка, натякнувши на причину її сміливих експериментів із зовнішністю.

Всього за 40 хвилин її пост зібрав майже 700 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Ти вже ближче до бога з твоїм сезонним вегетаріанським постером, ангел», «Ти виглядаєш чудово!», «Королева», «Дуже круто», «Так мило, дєтка», «Подобається твій червоний», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Дуа Ліпа поділилася яскравим фото, на якому постала в бюстгальтері і рожевих штанях. Красуня повернулася спиною до камери, акцентувавши увагу на своїй вражаючій п'ятій точці.

Крім цього, нещодавно співачка показала, як засмагає на сонечку. Красуня засвітила свої груди і пишні стегна.

Нагадаємо, що Дуа Ліпа показала свою сестру, Брежнєва не змогла пройти повз: "Красуня".

А ще Politeka писала про топ гарячих образів: Дуа Ліпа похвалилася молодим тілом в ланцюгах, ремінцях і прозорій сіточці.

Також Politeka повідомляла, що зухвала Дуа Ліпа в бікіні показала, чим нагородила її природа: «Ось це кішечка».