Відома британська співачка Дуа Липа показала незвичайний спокусливий образ в шкірі
На фото красуня стояла в бюстгальтері і рожевих штанях, повернувшись спиною до камери. Дуа повернула голову і дивилася в об'єктив, можна помітити, що волосся в цей раз були у співачки зібрані у хвіст. Фото вийшло досить спокусливим і на ньому можна розглянути п'яту точку красуні, яку Липа виставила перед камерою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили чверть мільйона лайків і написали кілька коментарів:
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Раніше ми повідомляли, що відома британська співачка Дуа Липа привітала свою сестру Рину та привітала її з святом.
На фото Ріна стоїть в джинсах, які розстебнула і чорно-салатовому топі. На другому сестри вже разом, в маленькому віці. Дівчата обіймали один одного і посміхалися на камеру. На третьому кадрі красуні вже в більш зрілому віці, зробили селфи на телефон. Як можна зрозуміти, Ріна сьогодні святкує 19-річчя, з чим її і привітала Дуа. Фото вийшли ніжними і сімейними.
Повідомлялося,що британська співачка Дуа Липа взяла участь у відвертій фотосесії.
На фото Липа стоїть у вовняній шапці і мікро топі, прикривши свою груди руками. У кадр потрапила пружна засмагла шкіра блондинки. Крім цього Липа засвітила свої татуювання. Ззаду на руці у неї маленька пальмочка, а на плечі красується цифра «245».
За день пост зірки зібрав понад 1,2 мільйони лайків. В коментарях Липі залишили безліч компліментів.
Нагадаємо, зухвала Дуа Липа розляглася на траві, втиснувши принади у відвертий корсет
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