Популярна британська співачка Дуа Ліпа показала, за чим сумує більше всього на карантині
Артистка опублікувала серію архівних фотографій на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.
Знімки були зроблені на попередніх концертах співачки ще до пандемії небезпечного вірусу і самоізоляції, що послідувала за цим. Зараз Дуа Ліпа не може збирати величезні зали глядачів і сильно сумує за тими часами, коли блищала на сцені.
На одному з фото зірка буквально ширяє в повітрі в жовтому костюмі з обтягуючих брюк і короткого топа, який дозволяє їй продемонструвати ідеальну талію.
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Ще на одному знімку Дуа Ліпа позує в оригінальному вбранні з ланцюгами, ременями і дивними пухнастими прикрасами на руках.
На третьому фото співачка спокусливо відкидає волосся назад, позуючи в коротких чорних шортах, топіку їм в тон і платті у вигляді напівпрозорої блискучою сіточки.
«Я занадто сильно за цим сумую», - підписала фотографії зірка.
Її шанувальники відреагували на знімки цілим градом захоплених коментарів.
Раніше ми писали, що Дуа Ліпа поділилася фотографіями, на яких вона позує під час відпочинку, в ході якого вирішила позасмагати. Як можна помітити, співачка ледь вмістила пишні форми в крихітний купальник. Це стало причиною бурхливої реакції з боку її прихильників.
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