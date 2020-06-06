Поки що співачці про таке залишається тільки мріяти

Популярна британська співачка Дуа Ліпа показала, за чим сумує більше всього на карантині

Артистка опублікувала серію архівних фотографій на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Знімки були зроблені на попередніх концертах співачки ще до пандемії небезпечного вірусу і самоізоляції, що послідувала за цим. Зараз Дуа Ліпа не може збирати величезні зали глядачів і сильно сумує за тими часами, коли блищала на сцені.

На одному з фото зірка буквально ширяє в повітрі в жовтому костюмі з обтягуючих брюк і короткого топа, який дозволяє їй продемонструвати ідеальну талію.

Ще на одному знімку Дуа Ліпа позує в оригінальному вбранні з ланцюгами, ременями і дивними пухнастими прикрасами на руках.

На третьому фото співачка спокусливо відкидає волосся назад, позуючи в коротких чорних шортах, топіку їм в тон і платті у вигляді напівпрозорої блискучою сіточки.

«Я занадто сильно за цим сумую», - підписала фотографії зірка.

Її шанувальники відреагували на знімки цілим градом захоплених коментарів.

Раніше ми писали, що Дуа Ліпа поділилася фотографіями, на яких вона позує під час відпочинку, в ході якого вирішила позасмагати. Як можна помітити, співачка ледь вмістила пишні форми в крихітний купальник. Це стало причиною бурхливої реакції з боку її прихильників.

Нагадаємо, Дуа Ліпа показала свою вищу сестру, Брежнєва не змогла пройти повз.

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