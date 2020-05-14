Відома британська співачка Дуа Липа привітала свою сестру Рину та привітала її з святом

На фото Ріна стоїть в джинсах, які розстебнула і чорно-салатовому топі. На другому сестри вже разом, в маленькому віці. Дівчата обіймали один одного і посміхалися на камеру. На третьому кадрі красуні вже в більш зрілому віці, зробили селфи на телефон. Як можна зрозуміти, Ріна сьогодні святкує 19-річчя, з чим її і привітала Дуа. Фото вийшли ніжними і сімейними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З Днем Народження моя маленька велика сестра Ярина, ангел мій, у тебе все добре, і я дякую свої зірки, що подарували мені маленьку сестру 19 років тому. Я люблю тебе так сильно і я не можу дочекатися, коли стискуватиму тебе в обіймах", - написала Дуа.

Фанати, включаючи українську співачку Віру Брежнєву, поставили майже 700 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Привіт", "Привіт, красуня", "З Днем Народження".

Повідомлялося, що популярна британська співачка Дуа Липа зйомку влаштувала у саду у відвертому вбранні.

Красуня одягла тісний корсет, який сильно тягнули її головне достоїнство. Зірка крутилася в різних позах, а її груди буквально выпрыгивала з наряду. В руках Липа тримала велику пляшку з духами. Для більшої пікантності співачка показала свою мову. Додамо, що співачка традиційно зібрала свій волосся в хвостик.

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