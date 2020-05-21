Британська виконавиця Дуа Ліпа порадувала шанувальників і блиснула бездоганним тілом в крихітному купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Почала читати нову блискучу книгу під назвою «Маленька життя». Це не просто захист від сонця», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих знімках Дуа Ліпа позує під час відпочинку, в ході якого вирішила позасмагати. Як можна помітити, співачка ледь вмістила пишні форми в крихітний купальник. Це стало причиною бурхливої реакції з боку її прихильників.
«Ось це кішечка», «божественний вигляд», «бомба», «вогонь!», «вау, які ракурси», «гарна дівчинка», «неймовірна!», - пишуть вони.
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На фото красуня стояла в бюстгальтері і рожевих штанях, повернувшись спиною до камери. Дуа повернула голову і дивилася в об'єктив, можна помітити, що волосся в цей раз були у співачки зібрані у хвіст. Фото вийшло досить спокусливим і на ньому можна розглянути п'яту точку красуні, яку Липа виставила перед камерою.
Фанати поставили чверть мільйона лайків і написали багато коментарів:
"Ви прекрасні навіть з цієї непристойної річчю", "Дитинко", "Люблю тебе".
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