Британська виконавиця Дуа Ліпа порадувала шанувальників і блиснула бездоганним тілом в крихітному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Почала читати нову блискучу книгу під назвою «Маленька життя». Це не просто захист від сонця», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Дуа Ліпа позує під час відпочинку, в ході якого вирішила позасмагати. Як можна помітити, співачка ледь вмістила пишні форми в крихітний купальник. Це стало причиною бурхливої реакції з боку її прихильників.

«Ось це кішечка», «божественний вигляд», «бомба», «вогонь!», «вау, які ракурси», «гарна дівчинка», «неймовірна!», - пишуть вони.

До цього ми писали, що відома британська співачка Дуа Ліпа показала незвичайний спокусливий образ в шкірі

На фото красуня стояла в бюстгальтері і рожевих штанях, повернувшись спиною до камери. Дуа повернула голову і дивилася в об'єктив, можна помітити, що волосся в цей раз були у співачки зібрані у хвіст. Фото вийшло досить спокусливим і на ньому можна розглянути п'яту точку красуні, яку Липа виставила перед камерою.

Фанати поставили чверть мільйона лайків і написали багато коментарів:

"Ви прекрасні навіть з цієї непристойної річчю", "Дитинко", "Люблю тебе".

Нагадаємо, зухвала Дуа Ліпа розляглася на траві, втиснувши принади у відвертий корсет

А ще Politeka писала, що спекотна Дуа Ліпа в мікро купальнику показала, як потрібно відпочивати

Також Politeka повідомляла, що Дуа Ліпа зігнулася в топі без білизни і ледь не впустила принади