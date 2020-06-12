Скандальна українська телеведуча Оля Фреймут здивувала незвичним для неї образом

У себе в Instagram красуня поділилася свіжими фото в коротких шортах, передає Politeka.net. Фреймут була одягнена в білу футболку, під якою красувалася біла білизна, а також у сині шортики. Телеведуча виставили вперед свої стрункі ніжки. За її фігурою і не скажеш, що вона мати трьох дітей.

«Ми пили просекко у саду моєї подруги. Сонечко, у кожного по троє дітей, силуети наших чоловіків на тлі стильного будинку з басейном», - розповіла Фреймут про свій вихідний день.

За словами ведучої, подруга звернула увагу, що вона постійно на голках, не може розслабитися навіть зараз.

За кілька годин пост Фреймут зібрав понад 9 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч позитивних відгуків.

«Красуня», «Красиві шортики», «Я з вами», «дуже красива», «Ого яка», «Ви така дівчинка», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що раніше Фреймут опублікувала фото зі своїм чоловіком Володимиром Локотком. Красуня була одягнена в біле плаття, вона обняла свого чоловіка і дивилася в кадр. Як відомо, у пари вже народилося двоє дітей. Крім цього, у неї є донька Злата, яка народилася від британця.

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