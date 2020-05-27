Популярна українська телеведуча Оля Фреймут постала в літньому образі

Красуня опублікувала гаряче чорно-біле фото, поставши в ніжному, і одночасно, гарячому образі, пише Politeka.net.

Телеведуча, ймовірно, позувала під мостом. Ольга одягла легке плаття й елегантний капелюшок, ховаючись від сонця.

Зірка дивилася вдалину і посміхалася, на її обличчі виділялися очі, завдяки макіяжу.

В пості телеведуча оголосила про завершення свого марафону, в якому вона вчила людей хорошим манерам.

"Тисяча учнів - це мій перший випуск у статусі викладача етикету @debretts1769 Вже сумую за нашими уроками, тому вирішила не зупинятися. Задавайте питання на тему сучасних манер, а я відповім на вихідних", - написала співачка.

За годину пост зібрав майже 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Оля, як завжди прекрасна!😍", "Оля, дякую за вашу щоденну, щиру роботу. Обняв 💐", "Як культурно висловитися в суспільстві про колишнього не згадуючи при цьому рогатих тварин. 😁", "Доброго дня) Скажіть чи можна гладити домашніх улюбленців коли приходиш в гості? Чи тільки з дозволу господаря?", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Оля Фреймут опублікувала фото з мамою і домашнім улюбленцем. Зірка позувала в блузці і спідниці, залишивши волосся розпущеним.

Телеведуча обіймала свою маму, яка була поряд у зеленому светрі, а в руках тримала собачку. Фотографія вийшла досить цікавою і сімейною.

"Валерію 4 роки", - підписала фото Оля, зазначивши вік свого маленького вихованця.

Нагадаємо, Фреймут забула про імідж леді і роздяглася заради пікантних кадрів.

Також Politeka писала, що Фреймут на вокзалі вразила зовнішнім виглядом в звичайному житті.

А ще Politeka повідомляла, що Ольга Фреймут налякала українців новою зовнішністю, мережа кипить.