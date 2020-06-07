Українська телеведуча Ольга Фреймут показала сімейну ідилію в честь великого свята

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Ольга Фреймут ніжно притискається до своєму чоловікові Володимиру Локотко, сидячи на перилах. Ведуча одягнена в коротке біле плаття з мереживними оборками. Вона випадково чи спеціально злегка задерла поділ так, що оголила коліно. Волосся Фреймут вільно падають на шию і плечі.

Чоловік зірки одягнений по-домашньому просто: джинси і смугасту футболку. Володимир обіймає свою благовірну за плече.

"Вітаємо Вас зі Святом Трійці", - підписала фотографію Ольга Фреймут.

Користувачі соціальної мережі привітали сімейну пару у відповідь і залишили багато захоплених коментарів:

"🤗🌺 Спасибі 🙏 Вам всього доброго і найкращого🤗 Ви так гарненькі ❤️🌺"; "Чарівна"; "Физиогномически-гарна,позитивна,світла пара. Мені подобається)))"; "Красуня".

Варто відзначити, що коментатори помітили цікаву деталь в зовнішності чоловіка Фреймут і поспішили обговорити один з одним:

"У нього там дірка на футболці"; "футболка звичайно робить моїм очам боляче"; "Ця футболка коштує як пенсія)))"; "Як такого знавця етикету людина в зім'ятий футболці? А з Притули сміялася, шо з брюками ремінь носити🤷🏻♀️🧐".

Нагадаємо, відома блондинка Фреймут звела з розуму красою на пляжі: "Вирішила не зупинятися...".

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