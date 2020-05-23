Популярна українська телеведуча Оля Фреймут розлютила підписників уроком про те, як правильно їсти виноград

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Як правильно їсти виноград з фруктовниці: відщипувати по ягідці? Немає. Відрізаємо гілочку спеціальними ножицями, а потім беремо собі на тарілку. Або відламує гілочку - і їмо собі», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що шанувальники Фреймут не зрозуміли її уроку і взялися критикувати телеведучу.

«Був би виноград, а як його їсти розберемося», «який жах – чому у вас відсутні ножиці для винограду?», «багато хто з українців просто не може дозволити собі зараз виноград», «Хитрюшка, вже мала підготовлену гілочку винограду», «як я жила без цієї інфи», «нарешті відкрила очі нам, нікчемним, на те, як правильно бути богемою», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома українська телеведуча Ольга Вона поділилася своїми знаннями у відеоролику, який записала для свого блогу в "Instagram".

Ольга Фреймут прославилася на всю країну завдяки програмі "Ревізор", де вона перевіряла чистоту і порядок у різних закладах. Пізніше у неї з'явилася авторське шоу "Інспектор Фреймут". Далеко не всі правила зірка озвучує на телебаченні, деякі вона приберегла для користувачів мережі.

Нагадаємо, Фреймут забула про імідж леді і роздяглася заради пікантних кадрів.

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