Відома українська телеведуча Ольга Фреймут дала українцям важливий урок

Як повідомляє Politeka.net, вона поділилася своїми знаннями у відеоролику, який записала для свого блогу в "Instagram" (щоб подивитися, скрольте вниз).

Ольга Фреймут прославилася на всю країну завдяки програмі "Ревізор", де вона перевіряла чистоту і порядок у різних закладах. Пізніше у неї з'явилася авторське шоу "Інспектор Фреймут". Далеко не всі правила зірка озвучує на телебаченні, деякі вона приберегла для користувачів мережі.

"Як прибрати крихти або їжу, яка впала на стіл, під час трапези? Ганчіркою - ні! Або полотняною серветкою в тарілочку. Або ж - у срібний савочок", - розповіла Ольга Фреймут.

Крім того, вона наочно показала в ролику, як потрібно прибирати зі столу. При цьому на зірці надіто строге плаття синього кольору з білими манжетами та коміром. Воно нагадує уніформу покоївок.

Багато користувачів висміяли уроки телеведучої в коментарях:

"Це напевно пенсіонерам під час карантину"; "Жерти нема шо, а тут ще і срібний совочок"; "Де ж такий совочок вчасно знайти"; "І хто так робитиме?"; "Скільки педантизму. Про боги"; "від завжди зі мною савочок і щіточка і пакетик для сміття.🔥🔥🔥".

Втім, знайшлися шанувальники, які оцінили старання телеведучою, і похвалили її вишуканий стиль.

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