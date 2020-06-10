Дочка Алли Пугачової та Максима Галкіна Ліза попри юний вік, вже має багато фанатів

Деякі шанувальники створюють сторінки, присвячені маленькій дочці примадонни, пише Politeka.net. Так, в одній з таких груп було опубліковано яскраве фото малятка.

Ліза позувала на веранді, спираючись об плетений шезлонг. Дівчинка була в білій сукні з принтом з рослин. Білі годинники завершили її образ.

Акуратна зачіска і яскрава посмішка Лізи зробили фото незабутнім.

"Чарівна ❤️", - написали автори посту.

За три години пост зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів.

"Сонечко🌹🌹🌹🌹", "Красунечка 🙂❤️🌺", "Краса врятує світ !!! Дуже гарна дитина, дівчинка -білосніжка ...", "Чарівна кучерик❤️", "Красуня і розумниця така вихована чарівна", "Очей не відірвати", "Супер дівчинка!", "Мамина усмішка 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Любимочка", "Лізавета, спасибі за іскри в очах і чарівну посмішку!😍Посміхаюся у відповідь.💕", "Лізавета я вас не впізнала красуня", "Нарешті, справжня, щаслива дитина 👏🌹🐕", "Чарівна !👍🏻😍 Наймиліша дитина!", "Світла дівчинка", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ліза Галкіна вбралася в сукню нареченої і вдягла фату. У такому вигляді дівчинка з'явилася ще два роки тому в рамках модного показу модельєра Валентина Юдашкіна.

Образ маленької красуні не можуть забути, і досі розміщують даний знімок в соцмережах.

Деякий користувачі мережі просто захопилися маленькою нареченою, інші ж обурювалися, що на дитину наділи фату.

Нагадаємо, Алла Пугачова налякала зовнішнім виглядом на фото зі своїми дітьми.

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Пугачової і Галкіна здивувала своїм новим талантом.

Також Politeka писала, що дочка Галкіної і Пугачової показала секретне місце, де ховається від батьків.