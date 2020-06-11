Максим Галкін похвалився фізичною формою без сорочки і в подертих шортах

Відомий російський гуморист і шоумен опублікував нову фотографію в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Галкін позує на тлі квітучого куща. Артист вирішив продемонструвати шанувальникам, що знаходиться в прекрасній фізичній формі, і зняв з себе футболку. Безтурботний літній образ Галкіна доповнили джинсові шорти з величезними дірками.

«Настрій спека!!! Тут ТАКЕ відбувається! Енергія зашкалює! Передчуття», - підписав фото артист, оголосивши про розіграш грошей серед своїх підписників.

Шанувальники Галкіна тут же взялися коментувати його публікацію.

«Мачо!», «Максим, ви найкращий у своїй справі», «Максим, за Вашою спиною дуже гарні квіти. Як називаються?», «Максим, ви вогонь», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що нова пародія від Максима Галкіна припала до душі користувачам соцмереж. Зокрема, відомий російський комік Максим Галкін вирішив спародіювати нарада президента РФ Володимира Путіна і мера Москви Сергія Собяніна.

У п'ятихвилинному ролику «Собянін» пояснює «Путіну», як у російській столиці будуть регламентуватися прогулянки, дозволені городянам рамках пом'якшення режиму карантину.

«Путін» погоджується з усіма пропозиціями «Собяніна», за винятком назви режиму — «Графік, щоб подихати свіжим повітрям».

В кінці робочого наради Путін і Собянін приходять до висновку, що режим слід назвати «Графік, щоб подихати вільно. Через день».

Нагадаємо, Галкін так обстібав Путіна, що росіяни мріють за нього голосувати, відео.

Як повідомляла Politeka, дочка Пугачової і Галкіна підкорила красою в ніжній сукні на шезлонгу.

Також Politeka писала, що Галкін здивував новим відео з маленьким сином Пугачової.