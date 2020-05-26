У мережі з'явилося фото, на якому Алла Пугачова виглядає ровесницею свого молодого чоловіка Максима Галкіна
Свіже фото було опубліковано на сторінці Instagram їх дочки Лізи Галкіної, передає Politeka.net. На фото 71-річна Пугачова стоїть у чорному вбранні з об'ємними плечима. Поряд з нею стоїть 43-річний Галкін, який при цьому виглядає практично ровесником зірки.
«Тато і мама», - підписаний знімок.
За кілька годин фото зібрало майже 6 тисяч лайків. В захваті від фото залишилася актриса Тетяна Кравченко, яка виконала роль Валюхи в серіалі «Свати». Вона поставила лайк під фото. В коментарях шанувальники залишили парі багато приємних слів та побажань.
«Гарна, дружна сім'я», «Здоров'я міцного і щастя Вашій родині Лізочка», «Як ровесники», «Самі прекрасні батьки, що дають виховання своїм дітям всім нам приклад», «Незвичайна і красива пара!», «Ви класні, друзі!», «Милуюся вами і радію!», «Макс, як тобі йде. Ти такий мужній поруч зі справжньою жінкою!», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що зоряне сімейство опублікувало відео, на якому Ліза робить масаж татові. Малишка вирішила випробувати на папі стандартний дитячий масаж зі звірами, промовляючи хто там з тварин "потоптався".
Нагадаємо, що Максим Галкін зізнався, чому досі з Пугачовою: "Не прожив і місяця, якщо б не...".
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