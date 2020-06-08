Чоловік Алли Пугачової, російський шоумен Максим Галкін показав нове відео з їх сином Гаррі

Як передає Politeka.net, кадрами зоряний батько поділився на своїй сторінці Instagram. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

«Нарешті, літо! Пострибати на батуті до сніданку - справа важлива», - підписав він ролик.

При цьому сам батут на відео не потрапив. Там зображено, як Гаррі підбігає до батька і питання про погоду відповідає досить несподівано: «Я ухандохался».

Така відповідь викликала бурхливу реакцію користувачів мережі.

«Який багатий словниковий запас у Гаріка... а погода і справді хороша!», «Ухондохался людина, що ви від нього хочете😂», «Добре сказав», «Це звучало, як мат 😄», «Ухандохался! Записала для словникового запасу😂😂😂👍...», «Ой, яке він слово знає ... 😃», - пишуть в коментарях.

Також когось із передплатників артиста зацікавило, що той робив за кущем.

«А що ти робив за кущем?», - запитують в мережі.

Нагадаємо, Галкін здивував новим відео з маленьким сином Пугачової: «Весь чорний і страшний».

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