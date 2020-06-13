Модель Жизель Олівейра, яка прославилася завдяки участі в показах «Victoria's Secret», зачарувала ідеальною фігурою

Як Politeka.net , свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня вирішила відпочити біля басейну, щоб впоратися з літньою спекою. Вона вибрала для відпочинку дуже відвертий купальник, який повністю оголив її стегна. Дівчина лежала біля басейну, демонструючи на камеру свої ідеальні вигини. Її фігура в цьому купальному костюмі виглядала дивовижно.

На одному з кадрів Жизель ледь розсунула ноги, чим звела своїх шанувальників з розуму. За день її пост зібрав понад 30 тисяч лайків. В коментарях зірці залишили масу компліментів.

«Вау, неймовірно», Вогонь», «Літні флюїди», «Казкова богиня, фантастична і красива», «Ще один день.. ще одна нахабна фотографія», «Яка чудова жінка», «Ви ідеальні», «Красуня», «Так гаряче», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра часто влаштовує домашні фотосесії. Нещодавно вона одягла спокусливу чорну кофту на гудзиках з глибоким декольте. Образ красуня доповнила грайливими гульками на голові. Макіяж у вигляді стрілок на очах і глянцеві губи лише підкреслили неймовірну красу знаменитості.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра ледве спакувала свої принади в тісний топ, засвітивши зайве: «Ух ти!».

А ще Politeka писала, що Жизель Олівейра прикрасила апетитні форми пір'ям: «Солодка дівчинка».

Також Politeka повідомляла, що Жизель Олівейра пікантно вигнулась перед камерою у вузькому топі: "Королева".