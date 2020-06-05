Зірку бренду нижньої білизни "Victoria's Secret" Жизель Олівейра не дарма називають однією з найкрасивіших жінок

Красуня часто публікує гарячі фото у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. На цей раз модель з'явилася в спокусливому чорному топі на гудзиках і з глибоким декольте.

Модель зробила селфі, стоячи біля вікна, у відображенні якого видно будинки. Модель зробила дві грайливі гульки на голові.

Макіяж у вигляді стрілок на повіках і глянцевих губ - лише підкреслив неймовірну красу знаменитості.

Сережки і кольє блищали на Жизель, й надавали образу якоїсь елегантності.

Модель посвітила великими грудьми без білизни під оксамитовою тканиною топа: "Ех, як прекрасна".

На одному зі знімків зірка нагнулася, виставивши назад свою п'яту точку в маленьких джинсових шортах.

За 20 хвилин пост зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі захоплювалися красунею, її шикарною фігурою, і також зазначили, що вона вибрала ідеальні фони для гарячих фото.

Нагадаємо, Жизель Олівейра з'явилася в чорному топі, з незвичаним вирізом, що йде від плеча і виходило відверте декольте.

Також модель одягла маленькі білі шортики, які відкрили види на красиві, рівні, стрункі ніжки.

Зірка вирішила завершити образ чорними лакованими туфельками на шпильці.

Раніше повідомлялося, що Жизель Олівейра наділа джинсові штани з високою посадкою і топ, під який вона не стала надягати білизну. Коли модель повернулася спиною до камери, вона засвітила частину своїх грудей.

За 20 хвилин пост зірки зібрав майже 5 тисяч лайків.

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