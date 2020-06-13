Відома модель Сьюзі Кортес, володарка титулу "Міс Бум-Бум", показала себе в золотистих кольорах

На фото Кортес позувала в мікроскопічній білій білизні з мотузочок і сіточки, стоячи до камери п'ятою точкою. Красуня доповнила образ прозорою накидкою і каблуками, стоячи на тлі великого ліжка. На фото можна легко оцінити пишні форми, які були ідеально золотистого кольору. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 15 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Чудово", "Ура", "Ідеальне гаряче фото", "Дорогоцінна", "Малятко", "Дуже жарко".

Повідомлялося, що безсоромна господиня найкрасивіших сідниць засвітила принади в прозорій білизні.

Знімок зірка Playboy опублікувала у себе на Instagram. Дівчина була при повному параді. У неї були накручене волосся і нанесений яскравий макіяж. На моделі було надіто незвичайна нижня білизна, яке просвічувалась. Зверху Кортез накинула пухнасту накидку, що надало особливої пікантності фото.

Раніше ми повідомляли, що відома модель Сьюзі Кортес надала спокусливий образ у дзеркала.

Красуня в цей раз сиділа на стільці в нижній білизні і топі, дивлячись на своє відображення. Сьюзі розгорнулася п'ятою точкою до камери, щоб продемонструвати ідеальні підтягнуті "булочки". Кортес закрила очі від задоволення і засунула спокусливо один палець в рот, що додало кадру особливої спеки.

Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць влаштувала божевільні ігри на ліжку

Також Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць потягнула за мотузочку білизни і влаштувала шоу

А ще Politeka повідомляла, що оголена господиня найкрасивіших сідниць вигнулась на ліжку, змусивши чоловіків червоніти



